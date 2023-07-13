「日本第一男優」加藤鷹昔日與超過8千名女優激戰、拍過1萬5千部作品，更因出色手技被封為「金手指」，自2013年退役後，依然擁有超高話題度，昨(12)日睽違4年來台，預計跟成人平台SWAG前輔導長內內合體直播，還會上綜藝節目，而被問到會不會再度拍片？他表示因2點尚在考慮，並說道：「我都退休了，請大家敬請期待哦。」
加藤鷹近日接受《中時新聞網》專訪，坦言離開暗黑圈10年間，沒聽過別位男優表現更為優秀，或者身懷任何特殊技能，而他雖然年紀較大，身體仍很硬朗，還能勝任男優的工作，不過他認為日本已無機會，其他地方則不一定，這次與SWAG合作，見到許多粉絲敲碗復出，笑說：「我想金手指該重出江湖了」，並表示天天都有保養手指：「這是我的求生技能，可以隨時上場。」
談及對台灣女優的看法？加藤鷹答道：「我很期待什麼樣的女優，讓我看到馬上興奮」，不過他表示仍得考量許多現實因素，坦言來台10天，SWAG安排許多行程，也給了演出企劃，但看完腳本後，正在思考如何表演、讓對手女優更有興奮感等等，因此尚未決定是否接演作品：「我都退休了，怎樣展現實力，才會再讓人眼睛為之一亮，所以只能請大家敬請期待喔。」
加藤鷹明(14)日起與SWAG前輔導長內內及其他直播主連5夜直播，更預告只要觀眾下指令，就會以金手指與內內「連結」，據悉，加藤鷹已跟內內見過面，內內摸手指時，害羞叫了出來，至於是否傳授台灣男生金手指的密技？加藤鷹自豪地說：「台灣男生學100年也沒有我的技術，日本AV男優沒人能比得上我。」
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