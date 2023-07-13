以人像拍攝為特色的OPPO手機，今天在台宣告推出全新Reno10 系列：Reno10 Pro+、Reno10 Pro、Reno10手機，另外同步推出首款旗艦平板OPPO Pad 2，以及Enco Air3 Pro真無線降噪耳機。
Reno10 系列在影像、性能全面升級，導入全新長焦鏡頭，以媲美擬單眼相機的黃金焦段拍攝出細節更優的畫面，同時配備最高100W 的 SUPERVOOC 超級閃充、超感VC散熱系統、旗艦級處理器、旗艦級螢幕等組成的絕佳規格，提供用戶更佳體驗。
OPPO Reno10 Pro+、Reno10 Pro售價分別為2萬4990元、1萬7990元，於即日起至7月21日開放預購、7月22日至8月31日首波開賣，並於8月1日起於全通路開賣，購買再享多重保固、專屬配件、配件購物金、舊機換新機等好禮多重送（詳情請洽各通路）。
新上市的Reno10售價1萬4990元（8GB+256GB）、1萬3990元（8GB+128GB），將於8月21日起於全通路開賣。OPPO Pad 2售價1萬8990元，將於7月22日開賣， 8月31日前購買最高享配件雙重送；OPPO Enco Air3 Pro售價2999元，將於7月22日開賣。
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