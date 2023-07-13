「通霄電廠2期更新改建計畫－海底輸氣管線工程」將設置2條36吋海底天然氣輸氣管線連接台中港接收站至通霄發電廠，引發地方民眾擔心影響生態與生計。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台灣電力公司13日於龍井區麗水活動中心舉辦通霄電廠2期更新改建計畫公聽會，許多民眾到場關心，擔心工程恐對漁民生計與生態環境造成影響，並對補償能否平衡漁民生計存疑；都發局將彙整相關意見後，後續將提送內政部海岸管理審議會審議參考，台電則會持續和漁會、漁民溝通。

台電公司因應長期電力負載成長及再生能源發電需求，配合通霄電廠分期擴建及更新改建計畫，規畫興建「通霄電廠2期更新改建計畫－海底輸氣管線工程」，設置2條36吋海底天然氣輸氣管線連接台中港接收站至通霄發電廠；13日舉辦公聽會向民眾說明工程並聽取地方民眾意見。

包括立委林靜儀、市議員林孟令及多位地方里長皆出席，現場除關心海底輸氣管線工程設計內容，民眾對漁民生計訴求和環境生態表示擔憂，對漁業補償是否能解決漁民生計問題存疑，還有漁民針對想永續經營漁業發表心聲，希望能獲得具體保障。

都發局彙整相關建議意見後，將供內政部海審會審議參考；台電公司則指出，「海岸利用管理說明書」經內政部海審會審查通過後，本案才會施作動工。台中上岸段工程預計影響期程約自2025年4月至2026年10月止，將持續與在地漁會及漁民進行溝通、協商，以增進彼此信賴關係。

另，台中市議員張家銨也表示，麗水里的漁民近海捕魚的作業幾乎聚集在出海口的位置，台電提到整個工程自2025年4月起施作估計會影響半年，然這期間原本在出海口作業的漁民，因商港區不能捕魚的限制，捕魚作業將完全停擺，公聽會上卻沒有看到任何補償的方案，對於地方的補助款也隻字未提，相信這不是受影響的漁民想要看到的公聽會。

台電表示，已委請第三方公正機構進行相關評估，並與地方漁會定期溝通交換意見，積極研議漁業補償措施，並在開工前據以執行；另外亦定期辦理淨灘、放養魚苗等活動，為環境盡一分心力，與在地共榮共存。