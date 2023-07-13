台灣演藝圈MeToo風波連環爆，女設計師呂瑋嘉日前指控遭陳姓男歌手性騷擾，2019年時被要求到他公司修改提案，對方喝酒後竟開始毛手毛腳，還連問3次「要不要跟我做愛？」再說是開玩笑；呂瑋嘉想離開現場，還遭對方威脅，嚇得她立刻逃跑，回家後更是委屈地淚崩。呂瑋嘉今（13）日再發文，直接點名男歌手就是陳昇，「你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上」。

呂瑋嘉6月10日在臉書發文，提到自己看到很多MeToo文章，讓她想起2019年設計專輯時被陳姓男歌手性騷擾的經驗，當時她與陳男實際只見過兩次面，第一次為了專輯設計開會，對方突然請她喝啤酒，但她以不喝酒拒絕，卻仍被硬塞到手中；那時候企劃與經紀人都跟她解釋，對方只是出於好奇，她才沒多想。

直到過幾天第二次見面，呂瑋嘉被陳男要求前往他公司開會和修改提案，在她修改過程中，陳男卻無預警撫摸她的右臉，讓她嚇了一跳；在她還在思索發生什麼事情，陳男突然握著呂瑋嘉握著滑鼠的手，強迫她喝下自己杯中的威士忌，害她嗆到後思緒全亂了。

陳男過程中也一直詢問呂瑋嘉私人問題，還語出驚人，「我只要跟他的設計師好友做做愛，一下就可以有人脈」，還連問3次，「你要不要跟我做愛？……我開玩笑的」；在呂瑋嘉想找機會逃離現場回家，卻遭陳男威脅痛罵，慶幸有企劃幫助才能逃跑，但她回到家想起一整晚的委屈，眼淚忍不住潰堤。

事後男歌手表現得若無其事，讓她只能自己接受這些痛苦回憶，而不少網友認為她可以直接點名，但她無奈地說，「不是每個受害者都那麼幸運有監視器畫面當證據」，只能在臉書把過去遭性騷擾狀況說出來。而一開始呂瑋嘉並未透露男歌手真實身分，只表明對方近年身體很差，或是用藏頭詩「現在，我只想放下這些陳年往事，因為每個困境都是心靈昇華的契機」，也透露有收到對方透過企劃私下道歉。

不過，呂瑋嘉表示希望以公開道歉形式，男歌手也同意，沒想到對方又各種理由搪塞，再看到男歌手最近要展開演唱會的訊息，決定公開他身分；呂瑋嘉今日稍早在臉書點名資深男歌手陳昇，痛心喊話，「我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上」。

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