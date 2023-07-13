近日台南平實重劃區的新案「艾美新時代」也動土，該案為台南區內第一個地上權案。（柯宗緯攝）

三地集團旗下三地開發地產公司陸續在高雄、台南推案，今年5案齊發，高雄車站特區推出的「艾美國際城」動土後，近日台南平實重劃區的新案「艾美新時代」也動土，該案為台南區內第一個地上權案，每坪開價33萬到36萬，主打首購族，讓年輕世代第一次購屋就住進中心。

位於平實重劃區的「艾美新時代」近日在三地集團執行長鍾育霖帶領下，舉行開工動土儀式，規劃地上15層樓，22-32坪、2-3房產品，店面與住家共計293戶。

負責本案銷售的上揚國際總經理孫光吉提起，「艾美新時代」身在南紡核心的平實重劃區，可以說是市區蛋黃中的蛋黃地段，一流的地段卻又同時有價格優勢，打破了年輕人第一次買房買不到市中心的規則，實現居住正義。

三地集團執行長鍾育霖表示，南紡特區一直是許多購屋族嚮往的買房熱點，除了購物採買、就學都非常完整之外，加上基地鄰近2.1萬坪平實公園，又緊依著未來「平實轉運站」，是台南第一座整合百貨和捷運站體的轉運站，將為南紡帶來耳目一新的城市面貌，也提供平實特區不敗的保值條件。