張棋惠推出個人單曲〈忘記關火〉，老公阿龍也入鏡。（海洛音樂提供）

張棋惠推出個人單曲〈忘記關火〉。（海洛音樂提供）

「4 in Love」成員張棋惠暌違21年推出個人單曲〈忘記關火〉，今（13日）音樂錄影帶上線，張棋惠老公阿龍也在MV中客串演出，對此，張棋惠笑說：「我足足催他催了一個半月都出不來！結果他在我MV裡這麼亮眼！」

張棋惠老公黃冠龍是林俊傑的音樂總監，本身也發過片，這次老婆單飛發歌，阿龍編出來的吉他卻慘遭張棋惠退貨，原因是她不滿阿龍讓她久等的吉他，「居然那麼簡單、也不特別，根本就是把和弦放上去而已⋯」阿龍則直呼冤枉，表示自己真的是太忙了！他旋即力求表現，過了一個多禮拜，再拿出的成品，才讓張棋惠滿意。

為了在MV入鏡，阿龍特地瘦身減了10公斤，還穿著十年前結婚時的西裝登場，讓張棋惠對老公刮目相看，立馬再下戰帖，力邀阿龍在第二支MV再露臉，讓他大叫說：「我沒有多的十公斤了啦！」

而張棋惠拍ＭＶ時還意外「見紅」，在拍攝舞蹈動作時，「我的手一抬起來，結結實實劃過Disco水晶球的鏡面尖銳處，刺得好深喔！」她大拇指出了不少血，但馬上諧星體質上身，對著團隊的大家、豎直兩根大拇指說：「沒事喔！沒事喔！我們要紅了！」讓一片擔心的大家頓時都笑開，頻頻為她鼓掌叫好。