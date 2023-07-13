鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）失事以來，網路上有潛水器內爆的不同模擬影片，其中YouTube頻道「AiTelly」6月底分享一支6分20秒的3D動畫片模擬內爆，影片上線半個月來吸引超過620萬人次觀看，影片清楚模擬潛水器向內凹的畫面，旁白指出，泰坦號的碳纖維結構是潛水器失事主因，另外水壓導致潛水器在「不到1毫秒的時間內」內爆。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，YouTube頻道「AiTelly」6月30日上傳泰坦號「內爆」時的3D模擬動畫片，這支6分20秒影片至今吸引超過620萬人次觀看。

YouTube頻道「AiTelly」製作的最新泰坦號內爆模擬片，上線半個月已有逾600萬人次觀看。

影片開頭解釋，內爆指的是「物體本身向內倒塌、垮掉的過程」，潛水器準備探訪的鐵達尼號殘骸區位處2萬5000英呎深（約7620米）的大西洋海床，該區域的水壓約為5600每平方英寸磅力（PSI），水壓幾乎是水面上的400倍，影片將泰坦號內爆歸咎於周遭海水的超高壓（high hydrostatic pressure），這種力量導致潛水器在「不到1毫秒的時間內」內爆。1毫秒等於千分之一秒。

影片也將泰坦號的災難性意外歸咎於使用爭議性的碳纖維結構，旁白指出，「現有技術是奠基於鋼、鈦及鋁，這些材質避免其他潛艇被壓碎，但泰坦號用實驗性設計」。

「AiTelly」發言人表示，這支動畫片使用開放原始碼的軟體Blender製作，他們從潛水器所屬海洋之門（OceanGate）公司官網及網路上找到的公開資訊及數據繪製動畫，一共耗時12小時才完成。

為了不影響現有工作，這名發言人匿名受訪，他目前在航空業擔任工程師，他說團隊一共有三人。

文章來源：Animation of Titan sub’s demise garners 5 million views in 11 days
文章來源：Detailed video showing how Titan sub imploded and killed five men on board becomes YouTube sensation and is watched by 5M people in just 11 days
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