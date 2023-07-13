鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）失事以來，網路上有潛水器內爆的不同模擬影片，其中YouTube頻道「AiTelly」6月底分享一支6分20秒的3D動畫片模擬內爆，影片上線半個月來吸引超過620萬人次觀看，影片清楚模擬潛水器向內凹的畫面，旁白指出，泰坦號的碳纖維結構是潛水器失事主因，另外水壓導致潛水器在「不到1毫秒的時間內」內爆。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，YouTube頻道「AiTelly」6月30日上傳泰坦號「內爆」時的3D模擬動畫片，這支6分20秒影片至今吸引超過620萬人次觀看。

YouTube頻道「AiTelly」製作的最新泰坦號內爆模擬片，上線半個月已有逾600萬人次觀看。

影片開頭解釋，內爆指的是「物體本身向內倒塌、垮掉的過程」，潛水器準備探訪的鐵達尼號殘骸區位處2萬5000英呎深（約7620米）的大西洋海床，該區域的水壓約為5600每平方英寸磅力（PSI），水壓幾乎是水面上的400倍，影片將泰坦號內爆歸咎於周遭海水的超高壓（high hydrostatic pressure），這種力量導致潛水器在「不到1毫秒的時間內」內爆。1毫秒等於千分之一秒。

影片也將泰坦號的災難性意外歸咎於使用爭議性的碳纖維結構，旁白指出，「現有技術是奠基於鋼、鈦及鋁，這些材質避免其他潛艇被壓碎，但泰坦號用實驗性設計」。

Animation of Titan sub's demise garners 5 million views in 11 days https://t.co/GhrgCDKP0F via @nypost — MyWayOnNow (@MyWayOnNow) July 12, 2023

「AiTelly」發言人表示，這支動畫片使用開放原始碼的軟體Blender製作，他們從潛水器所屬海洋之門（OceanGate）公司官網及網路上找到的公開資訊及數據繪製動畫，一共耗時12小時才完成。

為了不影響現有工作，這名發言人匿名受訪，他目前在航空業擔任工程師，他說團隊一共有三人。