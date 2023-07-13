杭州亞運再過2個多月就要登場，中華體操隊也進入備戰倒數階段，由「鞍馬王子」李智凱領銜中華隊出征，力拚站上頒獎台，第3次出征亞運的他說：「可以的話當然要力拚鞍馬連霸，首要是要先把自己該有水準、能力調整好，迎接大賽到來。」

亞運中華男子體操隊由林育信掌兵符，成員有李智凱、蕭佑然、林冠儀、黃彥章及葉政，「阿信教練」希望能夠在團體項目改寫歷史，「過去亞運團體最佳成績是第4名，沒拿過獎牌，希望可以拚看看。」

這次亞運體操男子隊少了唐嘉鴻這名全能大將，空缺將由團隊來彌補，必須靠李智凱、蕭佑然以及19歲的黃彥章在鞍馬爭取高分。

不過亞運與體操世錦賽賽程十分接近，選手比完亞運後可能就要立刻從杭州飛往比利時，時差、密集賽程對選手是一大考驗，李智凱直呼這是項艱鉅的任務，「要很清楚知道怎麼執行，內容也是要安排，這都是需要透過很多人去協調。」

而在2月左腳阿基里斯腱斷裂的「亞洲貓王」唐嘉鴻經過評估後確定退出杭州亞運跟世錦賽，林育信表示，他的傷勢都有回報，9月會去參加土耳其、巴黎2場世界盃挑戰賽試試看，如果傷勢復原一切順利的話，明年仍有機會可以取得奧運資格。