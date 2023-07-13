調查局台東縣調查站司機許世光父子3人（調查局提供）

台東市9日發生美工刀隨機刎頸案，調查局台東縣調查站司機許世光父子3人路過見義勇為壓制歹徒，許家小兒子13日回憶起與歹徒對峙經過時，仍是心有餘悸，許世光想起兒子拿起湯杓抵抗歹徒經過，忍不住引用港星周星馳電影《食神》中的金句，笑稱「湯杓應該要列入10大武器之一了！」

許家小兒子說，當時是3個人一起發現這起隨機砍人案，當時歹徒跟在被害人身後過馬路時，小跑步不自然的姿勢已經引起父子注意，他們看見歹徒抱住被害人並聽到女子尖叫聲，爸爸內心浮現「救她！」聲音，立刻停車對歹徒猛按喇叭，並叫他跟哥哥趕快先下車幫忙，哥哥下車時順手拿著車上的湯杓，他跟哥哥靠近時，才發現歹徒手中拿著美工刀，並開始朝他 們3人靠近。

他說，哥哥覺得湯杓嚇阻力不夠，丟下湯杓拿起檳榔攤的電風扇，他則拿著被害人的行李箱揮舞，這時父親才撿起地上那關鍵的湯杓，3個人不自覺形成三角形包圍張嫌。加上聽到爸爸呼救而上前協助的路人，4人與歹徒對峙將近3、4分鐘，最後爸爸發現歹徒注意力被其他人干擾，進而奮力上前對著歹徒的手掌大力一揮，打下手中的美工刀。

小兒子說，他當時也是非常害怕緊張，歹徒逼得他步步後退，他差一點絆倒在檳榔攤，幸好哥哥在他背後扶了一把，才撐下來。他們兄弟身高都180公分，哥哥是飛盤高手，兩人體格都非常好，意外在這時候發揮作用。

大家對於父子3人為什麼車上會帶著湯杓？虔誠基督徒的許世光說，他們從來沒有帶著湯杓在身上過，因為當天是週日，全家照例到教會聚會並用餐，因為聚餐的湯品還剩下半鍋，教友們表示難得小朋友放暑假在家，就要他們整鍋帶回去。

許世光還說，湯杓就不用帶了吧，是太太一直堅持要把湯杓也帶著，「這一切真的都是神的旨意」，許世光笑著說，他覺得湯杓應該要列入10大武器之一了！