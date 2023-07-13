▲陳姓男子與受害人劉姓女子為前男女朋友，劉女打算把東西搬離兩人租屋處，陳男不滿分手憤而持刀狂砍劉女頸部，導致劉女傷重不治。圖為警方封鎖現場調查。（民眾提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市安樂區12日在基金一路某社區驚傳命案，陳姓男子疑似因不滿受害人劉女分手去取走物品起爭執，竟持刀狂砍劉女頸部致死。13日檢方上午完成相驗，訊問陳姓被告後，認其涉犯刑法殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押，並經法院裁定羈押獲准。

據了解，本案遇害的劉女與陳男原為男女朋友，但陳男疑似有家暴傾向，近期常因財務糾紛、個性不合等問題爭執，劉女也曾報案指被陳家暴，而後劉女搬離兩人租屋處。後劉女欲至租屋處搬走私人物品，便與友人同行。劉女進屋後，示意友人於門外守候，大門關起呈現上鎖狀態。

不料陳男突與劉女起爭執，竟爆怒持菜刀揪住劉女頭髮狂砍其頸部幾乎快砍斷，友人焦急呼喊但因大門深鎖無法進入，當下報警求助。

警方趕到現場後命陳嫌開門，發現劉女已倒臥血泊中，明顯無生命跡象。陳嫌坦承行凶，警方立即逮捕並進行偵查。陳嫌指稱兩人已交往很久，平常做工賺的錢都給劉花用，無法接受分手，才憤而動手。

基隆地檢署表示，接獲警方通報本案後，立即指派檢察官高永棟指揮基隆市警察局第四分局組成專案小組，逮捕留置於現場之陳嫌。並於13日上午完成相驗。經檢察官訊問陳姓被告後，認其涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡之虞，向基隆地院聲請羈押，並經法院於同日下午裁定羈押。

基隆市警局第四分局偵查隊長李國忠提醒，民眾如果遇到感情糾紛，一定要避免單獨與前任在一起，若要拿取私人物品，應有多名親友陪同，不要給對方有獨處的機會。同時應留意大門不要上鎖，保持開啟，給對方施加無法傷害當事人的壓力；若要商談分手事宜，也應選擇公共區域，才不會發生意外。