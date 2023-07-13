行政院今天送出性平三法（性別平等教育法、性別平等工作法及性騷擾防治法）等，增加權勢性騷擾罰則、損害賠償的懲罰性賠償等，但有民間團體仍憂心，行政院版本仍就是很多不同法條去加重雇主、場所責任等，但未提供資源，雇主可能仍有無所適從。

「加重處罰是否能抑止性騷擾？」，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，性騷擾防治重點為行政院提及的配套措施，仍擔心資源不到位，如人才資料庫等，且一下子就要面對上萬家的企業，教育訓練品質內容是否能維持一定水準？

覃玉蓉說，過程中也未看到政府提到如果要補足這些資源需的預算、人力等，僅不斷提及盤點中。關鍵是教育訓練跟調查整個資源以及被害人協助資源醫療部分。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩則說，就性別平等工作法草案來看，只是用很多不同法條加重雇主責任及懲罰雇主，但雇主仍不知道該怎麼做，但明明輔導才是重點，現在卻是讓雇主要自己想辦法。

吳姿瑩提及，行政院版不斷提及加重民事損害賠償，但根本就沒有用，因為很難在這過程很難走民法的求償。

吳姿瑩認為，且由於職場性騷擾仍不適用性騷擾防治法，行政單位仍無法對行為人開罰，「為何因身份不同，就不能申訴呢？」