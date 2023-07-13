活動邀請多組之名Podcaster在古蹟內暢聊生活趣事。（淡水古蹟博物館）

聽說書不一定要在天橋下，淡水古蹟博物館首創全台第一場「古蹟Live Podcast」，邀請多位知名Podcaster在7月22日下午3點半到7點半，於海關碼頭B棟倉庫舉辦「酒復古路線－Live Podcast」，與聽眾一起暢聊淡水大小事。

淡古館長黃麗鈴表示，今年為淡水古蹟博物館成立18周年，館方大膽嘗試各種活動，突破博物館的框架，繼之前全國首創的古蹟密室脫逃後，這次再與Podcast專業團隊「播客煮」在市定古蹟內設計一場「聲」歷其境的Live Podcast，讓大眾認識古蹟的新面貌，同時開啟多元對話管道。

本次活動將在下周六下午於淡水海關碼頭B棟倉庫舉辦，共邀請擔任串場主持人的《童話裡都是騙人的》Eddie及《法客電台》楊貴智、劉珞亦、白廷奕，還有《卅後派對》空服Sicca、機務Ben與《GAME話不加醬》Runa、Jump、Jack等4組名Podcaster分享各種生活議題。

另有淡古自製情境式Podcast《淡博名利》內克與知名YouTuber孫女一同現身大談淡水大小事。而《淡博名利》目前播到第4季，以說書人的方式介紹《18古怪事》特展內的各種奇聞軼事。