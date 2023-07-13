曼谷亞洲田徑錦標賽進入兵家必爭的男子100公尺項目，中華隊雙雄楊俊瀚與林祐賢今天在分組預賽都順利晉級，楊俊瀚更以10秒25取得分組第一的名次。楊俊瀚賽後受訪時表示，「有了昨日男子400公尺接力與今天上午男子110公尺跨欄陳奎儒遭淘汰的警訊，逼迫自己必須更快融入比賽狀態。」

擁有全國紀錄的楊俊瀚，被視為台灣「最速男」，可惜最終都停留在10秒11的階段，這些年來總是想要更進一步，但隨著年紀增長以及新生代輩出，現年27歲的他已有危機意識。「2015年參賽的時候我是所有年紀最小的，沒想到才過了幾年就已成為老將了，然而這是必經過程，我只能不斷努力提升實力才能繼續保有競爭實力。」

談到這兩天中華隊表現，男子400公尺接力和男子110公尺跨欄陳奎儒都具有奪牌實力，可惜先後中箭落馬，楊俊瀚說，「這就是運動場上的現實，但也讓我更加警惕，提前進入備戰狀態，預賽能跑出10秒25的成績已算不錯了，期待明日下午的準決賽和晚上決賽，最終目標是站上頒獎台上。」

女子100公尺跨欄決賽，天空突然下起大雨，比賽一度中斷，預賽表現最好的大陸女將受到影響鳴槍時偷跑被判失格，台灣選手張博雅13秒68名列第七。

女子跳高項目，李晴晴1.70公尺一跳過關，1.80公尺第三次試跳成功，1.83公尺失敗，排名第六；另一女將林沛萱以1.75公尺名列第11。