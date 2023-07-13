清景麟在平實重劃區推出地上權新案「清景麟夢公園」，近日舉辦動土。（柯宗緯攝）

清景麟在平實重劃區推出地上權新案「清景麟夢公園」，近日舉辦動土。（柯宗緯攝）

清景麟建築團隊近年陸續插旗高雄、台南推案，看準台南東區商圈生活機能，在緊鄰南紡的平實重劃區，推出地上權新案「清景麟夢公園」。清景麟建築團隊董事長林聰麟也霸氣捐出300萬元贊助公益團體，發揮企業社會責任。

林聰麟提到，清景麟打從2019年進軍台南房市，「清景麟夢公園」為第9個建案。針對地上權住宅，香港、新加坡等國外已實施逾百年，在台灣政策追求居住正義的此刻，清景麟建築團隊樂見國產署等公部門，釋出更多土地，推動70年期的地上權住宅，讓更多人可以買得起房子。

負責本案銷售的上揚國際總經理孫光吉指出，「清景麟夢公園」規劃地上15層2-3房產品，19戶店面、274戶住家共293戶，地段絕佳，步行就可以到南紡購物中心、2.1萬坪平實公園，學區有東光國小、復興國中等明星學校、成大醫院等各項機能齊全到位，未來還有平實轉運站，堪稱「蛋黃中的蛋黃」。

另方面，近日動土現場同時舉辦公益捐贈儀式，清景麟建築團隊總計捐贈300萬予台南市聲暉協進會、台南市心智障礙關顧協會，以及台南市慈光身障協會，以實際行動支持弱勢團體，回饋社會，播下善的種子，讓幸福循環永不止息。