張子敏指出，美國數據顯示6月份通膨放緩幅度超過預期，美股四大指數收紅。13日亞股普遍上漲，也帶動台股表現。

就今年以來至7月12日，台股漲幅19.98％，相較日本漲幅22.42％、韓國漲幅15.13％、上海漲幅3.46％、深圳跌幅0.88％、新加坡跌幅2.34％、香港跌幅4.65％、美國道瓊漲幅3.62％，台股表現優於多數亞股。

就日均量來看，今年日均量較去年衰退。據統計，今年以來截至7月12日止，台股日均量2,538億元（集中市場），較去年同期日均量2,767億元，減少約8.29％；但查同期間新加坡（-18.45％）、香港（-17.17％）及韓國(-8.81％)等亞洲其他市場日均量亦下滑。

但張子敏分析，7月以來至7月12日，集中市場日均量約3,349億元，相較前六月個月呈現遞增情形。據統計，6月日均量3,195億、5月日均量2,595億、4月日均量達2,302億、3月日均量2,364億、2月日均量2,267億、1月日均量1,925億。

張子敏強調，目前台股基本面尚稱穩健。今年截至6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57％（加計股票股利為3.66％），國內上市櫃公司今年第一季稅前淨利為6,819億元，且今年截至6月底累計營收約18兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少12.05％，但均為歷年同期第三高。

張子敏認為，未來市場還是會受美國通膨、主要國家升息走向、俄烏戰爭等影響。金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，關注外資資金匯出入動向對台股的影響。