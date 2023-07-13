香港明報報導，恒生指數成分股中，73檔漲，5檔下跌，2檔持平。藥明生物漲8.53％，收報40.7港幣，是漲幅最大的成分股，信義玻璃跌1.66％，收報11.88港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是京東健康，收報55.6港幣，漲8.17％。跌幅最大的是小鵬，收報58.35港幣，跌2.1％。
恒生指數13日收漲489點，漲幅為2.6％，收報19,350點，大盤成交金額1,113億港幣，日增32.78％，是6月16日1,754.6億港幣成交後最多。國企指數漲165點，漲幅為2.6％，收報6,543點。恒生科技指數收報4,237點，漲3.82％。騰訊、阿里巴巴、友邦貢獻恒指較多。申洲國際、信義玻璃、華潤電力拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，73檔漲，5檔下跌，2檔持平。藥明生物漲8.53％，收報40.7港幣，是漲幅最大的成分股，信義玻璃跌1.66％，收報11.88港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是京東健康，收報55.6港幣，漲8.17％。跌幅最大的是小鵬，收報58.35港幣，跌2.1％。
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