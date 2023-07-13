LG電子宣布將從目前家電品牌轉型成提供「智慧生活解決方案」的企業，以連結及擴展多樣化客戶體驗，並在2030 年前達到全球年營收 100 兆韓元(772億美元)的目標。

執行長 William Cho 在南韓首爾 LG 科學園區舉行的重要演講，描繪了以3大成長引擎為基礎所擎畫的宏大願景，分別為：整合商業組合實現平台式服務模式、加速 B2B發展、開拓電動車充電及數位健康等新業務領域。執行長提到電動化、服務化和數位化將成為 LG電子的關鍵轉捩點，可望在中長期快速成長。

LG執行長 William Cho 描繪了以三大成長引擎為基礎的願景。（LG提供／古明弘台北傳真）

William Cho表示：「LG 不會止步於家電領導品牌的佳績，將持續突破並轉型成為智慧生活解決方案公司，以便連結及擴展客戶的各種場域與體驗。我們將透過改變運作及溝通的模式來打造全新的 LG。」

LG 計畫在 2030 年前投入超過 50 兆韓元(386億美元)，精進企業服務品質，並優化以上述三大方向領軍的產品陣容。這項投資包含超過 25 兆韓元(193億美元)的研發投資、超過 17 兆韓元(131億美元)的設施投資，以及 7 兆韓元(54億美元)的策略性投資。