法務部司法官學院12、13日舉辦「法律專業人員培訓實務之變革及挑戰」國際研討會，邀請比利時、德國及日本負責司法人員培訓的實務界專家親臨主講，並與考選部、學界、律師界座談，司法官學院期望藉由不同領域的相互激盪，共同面對我國規劃中的法律專業人員培訓新制度即將帶來的新挑戰。

研討會由法務部長蔡清祥開幕致詞揭開序幕，接續由日本司法研修所高森宣裕法官分享「日本審檢辯三合一考訓制度之成效與反思」；台東地檢署檢察長柯宜汾則以「台灣法律專業人員考訓制度之變革」為題，講述我國過去、現在及未來規劃中的司法人員培訓制度。

另德國法蘭克福高等法院考試處 Jens Rathmann法官介紹「德國完全法律人制度之理念與實踐」；最後由比利時司法官學院Raf Van Ransbeeck院長講授「比利時司法官養成及考試晉用制度之概述及實務運作」。

司法官學院表示，本次活動是疫情解封後的第一次實體國際研討會，除了有來自比利時、德國及日本負責司法人員培訓的實務界專家親臨主講外，也邀請到我國考選部、學界、律師界與司法實務界的各方翹楚前來與談，司法官班第62期學員也參與，期盼藉由不同領域的相互激盪，共同面對我國規劃中的法律專業人員培訓新制度即將帶來的新挑戰。

司法官學院院長柯麗鈴閉幕時表示，本次國際研討會討論了我國、日本、德國、比利時法律專業人員的培訓經驗，並建立了寶貴的國際交流的機會，在提升法律專業培訓的規劃上，獲得寶貴的經驗，也期許在場學員能從中得到啟發，在將來的司法生涯中隨時自律自重，提升自我。