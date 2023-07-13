Big City街頭藝術節，吸引不少台灣之光朝聖較勁。（遠東巨城提供）

大型街頭藝術競技交流平台在台灣極為少有，能為不同族群、年齡與國籍的街頭藝術表演者，提供專業傳承、交流切磋且一起圓夢的舞台更是稀少，因此，Big City遠東巨城購物中心自2018起每年舉辦「Big City街頭藝術節」，疫情期間更加碼鼓勵表演者繼續藝術創作，加強社群圈粉宣傳資源，為苦無演出機會、無掌聲的街頭藝術注入最大暖流。

每年Big City街頭藝術節，巨城竭力邀請享譽國際的大師們擔任評審，共同號召全台頂尖高手，專業度與含金量已成為台灣藝術表演者朝聖的年度盛事。過去五屆已累積858組海內外街頭表演者報名、吸引35萬觀眾關注；第六屆日前截止報名，共244組報名參賽，再創歷史新高。

獲德國世界口琴節三重奏冠軍的DoNuts口琴樂團、東京國際扯鈴大賽直立鈴冠軍的吳顥中、TMA國際魔術大賽總冠軍的潘兆其，以及2023法國明日馬戲國際藝術節銅牌、太陽馬戲團特別獎的蔡宏毅等，都是曾經在巨城與各路好手同台較勁的台灣之光。擔任評審的知名音樂人邱振哲表示：「台前幕後的所有意見與想法都能充分交流實現，與認真的團隊一起共事成長，讓我感到自豪。」

艱困疫情從未降低遠東巨城推動文化藝術的熱情，透過完整防疫機制與資源整合，疫情期間巨城成為表演者可靠的支柱；兼職餐飲業的軟骨功高手陳聖崴，在第五屆雜耍組奪冠後有感而發：「街藝表演家要把握每次演出機會，巨城有聚集人潮的魔力、氣氛很好，還有很多頂尖街藝者互相觀摩學習，機會就從這裡開始。」年僅18歲的唐靖淵首次以扯鈴項目參加藝術節，賽前巨城工作人員一句溫暖熱情的「加油！我會衝去看你表演！」讓他充滿信心，一舉拿下季軍。

巨城董事長李靜芳說：「巨城每年舉辦逾百場街藝表演推動珍貴在地藝術文化傳承，讓藝術表演者能實現自我、儲備能量，也讓觀眾也在歡愉互動中累積生活美好，是企業實踐善盡社會責任、發揮DEI多元、公平、共融善循環的一小步。」今年巨城特別將傳承精神融入舞台表演，鼓勵街頭藝人們帶著學生展現苦練成果，除了提供超過33萬總獎金，亦安排一系列街藝市集及課程體驗，讓民眾在巨城能隨處感受街頭藝術的魅力，為表演者喝采，第六屆前十強將於7月25日公布，網路票選至10月1日止。