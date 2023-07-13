北科大資財營27位學生日前掀起「白飯之亂」，雙方隔空開戰多日。沒想到熱炒店王老闆昨(12)日無預警宣布「16日起，無限期停業。」再度引熱議。《街頭大聲公》13日前往北科大附近，針對「白飯之亂戰到店家停業」做街訪，其中一名北科大學生狂嗆老闆「玻璃心！」

戰到停業！「白飯之亂」誰是大輸家? 街訪民眾「驚人反應」嗆：玻璃心

《街頭大聲公》13日中午用餐時間，走訪位在北市市民大道店家，店家外頭廣告LED正常播放，不過業者見媒體採訪拍攝，急忙拉下鐵門，而有5名預約客人搭專車來用餐，記者上前詢問，眾人則不發一語快速進入店內。

業者13日中午見媒體拍攝，急忙拉下鐵門。（吳振煌拍攝）

北科大男同學表示，「你(王老闆)是開餐廳的，不給人家吃飽，不犧牲自己利益，在那搞些有的沒的，在那玻璃心！」另有北科大男同學說，「既然要開熱炒店白飯就要多準備一點，但(北科生)說吃兩桶，但不一定是他們吃的。」

記者詢問5名預約客，眾人不發一語進入店內。（吳振煌拍攝）

不過也有北科大男學生抱持不同看法，「『白飯之亂』雙方沒講清楚都有盲點，應該業者和學生一同出面，把誤會解開會比較好。」對於事件最大爭議點，男同學則提到，「資訊不對等，老闆一開始說他不在店內，就以監視器畫面評斷，學生方提到有和員工說，但也不是跟老闆直接說。」

北科大男學生嗆熱炒店王老闆「玻璃心！」（吳振煌拍攝）

附近店家則無奈地說，「學生用網路這樣做負評，你不喜歡吃以後不要吃，我看了以後很無言。」一旁住戶則說，「店家做生意也是很辛苦，學生霸凌別人也不好」。