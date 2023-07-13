經濟因素是現在許多人不想生小孩的一大主要原因。一位從事網拍模特的女子表示，「沒錢真的不要生小孩，因為小孩真的會過得生不如死」，原來9歲時她因家貧、沒錢吃飯被安置在育幼院，18歲後開始獨立生活，沒想到多年未見的媽媽近日竟找上門索討孝親費，讓她覺得相當心寒，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，她爸媽很早就離婚，爸爸原本說好會給贍養費，後來直接消失，患有嚴重躁鬱症的媽媽則是沉迷網路交友不工作，到處跟人借錢維持家庭開銷，窮到快沒錢吃飯時，甚至會只買自己的飯讓她餓肚子，有次甚至把原PO一個人丟到男網友家中，害她險遭魔爪，幸好9歲時獲得社會局幫助到育幼院安置。

原PO提到，後來她滿18歲離開育幼院獨立生活，由於成績不怎麼樣也沒錢讀大學，她決定到百貨公司當櫃姐，後來因為外貌不錯被相中成為網拍模特，就這樣賺了一點錢，不至於窮到快餓死。不料過去從未探視過原PO的媽媽，最近卻透過社工拿到她的聯絡方式，看到她的工作照片後開始頻繁要錢，還說不給錢就提告，原PO雖不怕鬧上法院，卻也覺得相當心寒，並呼籲「沒錢真的不要生小孩，因為小孩真的會過得生不如死」。

對此，許多人紛紛提醒，「原PO快找律師商談一下對策。也不要以為打這種官司，妳一定會贏，因為9歲之前確實係由你媽養大妳，她對妳只有一半時間未盡養育責任。照時間看，她問你索孝親費，計算起來妳有相當大的機會是只能減半而不能全免」、「我推薦不用被動等她告，可以現在就跟法院聲請免除扶養義務，我之前遇到沒養我的爸爸突然中風變植物人，雖然我跟法院聲請免除通過，但聲請通過前已經產生的費用還是要繳，只能免除以後的，結論是越早聲請越好，最好是在出事前就辦好」。