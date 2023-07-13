國民黨嘉義市立委參選人張秀華鑑於行政院長陳建仁宣布因應後疫情時代觀光旅遊與商務，將盡速恢復疫情前14條國際定期航線，她提出「嘉義航空站升級為國際機場」的參選政見，認為有機場才能吸引國際旅客進來，繁榮地方觀光。

張秀華指出，嘉義位於台灣中部地區中心位置，若嘉義航空站升級為國際機場，能吸引東南亞國際旅客到日月潭、阿里山、墾丁等國際級景點，更便利，進而讓「嘉義市成為中部旅遊新中心」。

由於立法院交通委員會6月13日到嘉義縣考察，交通部民航局規畫投入3.42億元整建嘉義航空站，引起地方各界關注這項重大建設的未來可行性及對地方發展帶動的效應。

還有嘉義縣政府爭取將「水上鄉水上（北回地區）都市計畫道路編號6北段及13等道路」納入內政部營建署生活圈道路計畫，預計從嘉義機場連接到嘉義市劉厝里，拓寬道路最寬15公尺，去年內政部已核定經費約2億5589萬元。

張秀華說，內政部補助拓寬機場聯外道路，將直通嘉義市大貴路的部分路段拓寬為15米，屆時由嘉義市進入嘉義航空站是15米寬大道，若嘉義航空站升級國際機場，在30米寬的玉山路尾端，連接機場圍牆部分增闢一個新入口，同時沿機場圍牆，再開闢一條可銜接高鐵與輕軌的聯外道路，讓嘉義市與嘉義航空站縫合在一起。

張秀華認為，東南亞觀光客來台人數逐年上升，黃敏惠市長更率團赴泰國曼谷舉辦觀光推介會，若嘉義航空站能升級為國際機場，地方民眾出國方便，還能帶來國際觀光客，對促進地方經濟、觀光都大大助益。