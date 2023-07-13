A-Lin甫奪下本屆金曲獎最佳華語女歌手獎，即將首度以「金曲歌后」身份推出新歌〈天亮之前〉，該曲是2023年最具話題律政影集《八尺門的辯護人》主題曲，她以溫柔且堅定的歌聲喚醒正義、照亮真相、為女性發聲，向處在黑暗之中的聽眾傳達溫柔而堅定的希望感。

本屆金曲典禮上，A-Lin得獎時感動說：「如果我沒有感動自己，我不會唱出好聽的歌。」除了對於自己的專輯要求完美，她更是許多導演們心目中，最能夠用歌聲完美詮釋故事的人選，堪稱是影視歌曲最佳代言人。

〈天亮之前〉以該劇女主角李娜的視角出發，歌詞描述印尼移工身份的她，因同情被告處境而反思其自身價值，不懼怕世俗的眼光，勇敢面對迫害與歧視，即使堅持真相的過程遍體麟傷，也要挺身而出，透過A-Lin的歌聲詮釋，向處在黑暗之中的聽眾傳達溫柔而堅定的希望感。

此外，劇中另外一首插曲〈隨波逐流〉由《聲林之王3》亞軍邱軍演唱，傳達人們在生活現實和自我認同之間搖擺與拉扯。旋律主要以哀傷基調進行，透過邱軍帶有蒼茫特質的歌聲詮釋，與歌曲營造出的鄉愁感與無奈感一拍即合，成果令人驚艷。