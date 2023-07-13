77歲張姓退休廚師誤信假冒股市名人「阿土伯」的網路投資訊息，依對方指示，陸續匯出及面交逾600萬元，詐騙集團得手後，食髓知味，直到張翁後向家人借錢，才驚覺遭詐。警方趁張翁與詐團成員相約面交時，當場逮捕19歲方姓車手，訊後依法送辦。

永和警分局指出，張翁原為廚師，多年前已退休，4月間在臉書看見詐團冒名股市名人「阿土伯」投資訊息，聯繫對方聲稱想要投資股票，於是依照對方指示，5、6月間陸續匯款及面交超過600萬元現金。

詐團得手後，食髓知味，繼續要求張翁匯出更多現金，但他已無積蓄，於是向家人借錢，當家人告知，張翁驚覺遭詐，因此向警方報案。

張男假意配合詐團指示，相約在永和警分局前面交300萬現金，警方順利逮捕方姓車手，並從他身上搜出7張假工作證、行動電話、公司章、存摺及現金1萬多元。

方男向警方供稱，依照公司指示，才與張男面交取款，否認詐騙行徑，警詢後被依詐欺罪移送新北地檢署。