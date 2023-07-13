漢來美食旗下新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」插旗高雄夢時代。（柯宗緯攝）

漢來美食旗下新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」插旗高雄夢時代。（柯宗緯攝）

夢時代店也特地規劃「溜溜To Go」的外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速的飲食需求，也更貼合百貨人潮快速流動的特性。（柯宗緯攝）

漢來美食旗下新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」去年9月插旗高雄遠東SOGO百貨，創下驚人業績，不到9個月業績上看3500萬。業者趁勝追擊，在暑假插旗高雄夢時代開出第2家店，而第3家街邊店也預計9月在北高雄登場。

「溜溜 酸菜魚專賣店」堪稱漢來美食新興的小金雞，目標族群鎖定喜愛高CP值的年輕人，因此客單價設定約530~590元，除單點還有套餐可選擇。此外，夢時代店也特地規劃「溜溜To Go」的外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速的飲食需求，也更貼合百貨人潮快速流動的特性。

漢來指出，溜溜夢時代店自6月30日試營運迄今，每日營業額不斷攀升，單日最高創18萬營業額，將力拚單月400萬營收。7月31日前消費滿額再加贈特色小食兌換券。

「招牌酸菜魚」以酸、麻、香、辣聞名，絕佳滋味的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃，特別的是，還提供肉食主義者們加料與單點肉品的選擇，特選牛五花與肥瘦適中的豬五花吸滿酸爽湯頭，讓饕客盡情大口吃魚大口吃肉。

此外多道創意川味小食也深受饕客喜愛，像是以清爽涼拌菜呈現知名川菜的「川椒雙味催淚蛋」、「香辣吮指骨」、「魚片蒸土雞蛋」以及用春捲皮包裹滿滿蝦漿及整隻鮮蝦的「脆皮鮮蝦捲」等，都是必嚐的主廚創意料理。