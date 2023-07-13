美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發議論。外交部與相關單位12日舉辦座談會，但在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫。國民黨立委鄭麗文質疑，如果台灣順利擴建的話就會變成6.5+2.7=9.2公頃，第一大是美國駐伊拉克大使館約45公頃，美國駐北京大使館也才4公頃！為什麼AIT在台灣需要這麼大的地？外交部給的理由是：本案有助強化美對台堅若磐石的承諾。確定不是堅若盤子嗎？

「快問快答：美國在台協會台北辦事處占地有幾個總統府大？」鄭麗文今(13日)在臉書發文表示，昨天，在外交部舉辦的一場座談會中，出現了居民高喊「建交啊」的聲音！這是為什麼？原來是因為，為了滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，蔡政府擬將內湖中學金湖校區的國中用地，變更為機關用地租給AIT使用。但是當地的居民認為美國應展現誠意先與台灣建交，台灣才能為朋友兩肋插刀。說的真好啊！

鄭麗文質疑，台灣不是戰爭地，也不是邦交國，怎麼美國外館現在需要蓋到全世界第二大？如果台灣順利擴建的話就會變成6.5+2.7=9.2公頃，第一大是伊拉克大使館約45公頃，駐北京的大使館也才4公頃！到底為什麼AIT在台灣需要這麼大塊的地？對於為什麼要有一塊這麼大的地，有專家出來說話了：是不是美國爸爸為了戰爭時，方便直升機起降？但是小小的台灣，台北市又寸土寸金，我們真的有辦法擠出這麼大一塊地嗎？

鄭麗文強調，況且也有很多人真心發問：AIT員工目前約600人，AIT已經6.5公頃了，難道不夠用咩？總不可能美國要做什麼都可以，都不用理由吧？沒錯，我們外交部給出的理由是：本案有助強化美對台堅若磐石的承諾！「確定不是堅若盤子耶？所以不給擴建就要變臉嗎？」堅若磐石的承諾就只是一個美麗的誤會嗎？先是「非邦交國」立陶宛讓我們送錢送技術，現在換「不是邦交國」的美國來要地了？

「想必蔡總統肯定雙手贊成說歡迎吧？畢竟美國爸爸耶，說什麼都答應！」鄭麗文直言，民進黨執政近八年來，開口閉口都是加深台美關係，蔡政府真的該仔細思考，不要美國說什麼都完全配合！我們幫美國做多少事情了？而這些事情又破壞多少台灣人對美國的印象了？我們對美國，軍購買了、兵役延長了、國會議員來台我們也買單了，甚至還搞得我們跟大陸兩岸兵凶戰危，那麼美國呢？除了說會助台，還做了什麼？