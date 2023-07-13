美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發議論，外交部與相關單位12日舉辦座談會，但在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫。前駐紐大使介文汲表示，外交部代表的是中華民國、保障的是中華民國人民的利益，「內湖人民不是中華民國的國民嗎?」幫美國欺負自己國民，有失國格，非常不可取。

介文汲今(13日)在政論節目《新聞大白話》表示，這塊擴建用地可能是AIT駐台北辦事處自己想要的，有沒有跟美國國務院提出報告，AIT應該要出來說明。

對於外交部的代表稱「從外交角度看，擴建不只基於實際需求，也顯示台美關係持續深化，外交部樂觀其成」，介文汲也反嗆，「從外交角度來看，外交最重要的原則是平等互惠」，美國在華府有給台灣一樣大的土地嗎?且通常很多國家的駐外使館都是自己買地，台灣外交部還想給AIT一塊公有地蓋休閒設施，我們的辦公設施都不夠了，外交部怎麼不跟美國爭取一下?

介文汲也痛批，外交部今天拿著中華民國人民的納稅錢，卻幫美國講話，這是有失國格的事情，外交部要好好檢討，搞清楚自己的立場，外交部代表的是中華民國、保障的是中華民國人民的利益，「內湖人民不是中華民國的國民嗎?不能站在外國角度欺負自己國民，這非常不可取」。

對於AIT稱擴建是要蓋停車場和休閒設施，介文汲也酸說，台灣是沒有休閒設施嗎?每個區都有國民運動中心，內湖也是山明水秀、古蹟多的很，公園也很大。一般國家在審核使領館用地的時候，一定會考慮是不是真的有需要，如果要蓋休閒設施，那蓋五星級還是運動場都可以，但取得用地的方式，會引發當地居民的強烈反抗，「這對美國會有好處嗎?」

介文汲也提到，AIT說周邊不能蓋太高的建物，駐處會被看光光，「你自己那麼大的土地，你還要管外面怎麼蓋房子」，把市政府的學校用地、阻止市府蓋社會住宅，「這是你在這裡的為客之道？」這個美國政府應該要派人來了解這個案子，至於引發外界猜測是要駐兵、撤僑，這就另當別論。