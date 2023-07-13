台北市政府文化局以《美好 遇見》，將帶領 12家臺灣榮獲國際設計獎項與全球募資的文創品牌前進日本參加「2023日本東京設計商品展 (DESIGN TOKYO)，13日市長蔣萬安參加啟航記者會，認識各品牌，現場拿起文創書法商品，試寫毛筆書法。（王英豪攝）

台北市文化局攜手台北市文化基金會松山文創園區，在新冠肺炎疫情3年後帶領12家台灣文創品牌赴日本參加國際展會。台北市長蔣萬安表示，上任後持續推動文創產業發展，以文創為基底、政策為主軸、設計為媒介、科技作為工具，達成環境永續目標，更稱讚每件作品都令人驚艷，他非常喜歡，尤其自己是大近視，常常不小心壓壞眼鏡，漁網製成眼鏡戴起來很酷。

台北市政府2013年起透過台北創意生活館，帶領國內文創業者參加國際性展會，拓展海外市場商機並傳遞台灣文創魅力，歷經新冠肺炎疫情，今年台北市文化基金會松山文創園區帶領12家獲得國際設計獎項與全球募資的文創品牌前進日本，參加「日本東京設計商品展」。

蔣萬安強調，上任後一直在推動文創發展，也抱著以文創為基底、政策為主軸、設計為媒介、科技為工具的原則，針對設計界投入經費、協助人才招募等，協助產業發展，並達到環境永續的目標。期許今年12家品牌到日本，能世界看見台灣豐沛的設計能量，並抱回數座大獎。

蔣萬安提到，12家品牌展示的每項作品都令人驚艷，他也好喜歡這些作品，且符合永續、環保議題，是台北市的驕傲。尤其使用漁網做的眼鏡戴起來很酷，還有非常有設計感的背包。

眼鏡品牌「Hibāng」以循環經濟為靈感，藉容易造成海洋污染的廢棄漁網製成眼鏡，以減少漁網成為海洋廢棄物的機率。創辦人歐世勛表示，他一直在思考如何該兼顧商業及維護環境，循環經濟的概念正好是合適的方法，加上研究過程中發現漁網造成的污染較少人關注，才將漁網製成眼鏡，不只創造出眼鏡輕又堅韌的特色，也讓民眾在生活體會環保重要性。

歐世勛分享，他第1次參加日本東京設計商品展，很期待觀摩日本如何透過設計、消費行為，實踐循環經濟的理念。此外，由於日本包裝設計複雜，容易消耗較多資源，他也想觀察日本市場對於永續生活的接受度，作為往後品牌拓展海外市場的參考。