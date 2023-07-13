北科大資財系營隊學生8日至學校附近的熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，事後因白飯不夠，刷1星負評，引發老闆反彈；隨著爭議延燒，店家12日突宣布無限期營業。前台南市議員謝龍介表示，如今大家不歡而散，兩邊都受傷，很不值得。
謝龍介12日在《國民大會》節目中表示，學生出外讀書，這些店家都會對學生特別優惠。甚至吃麵時，加麵不要錢，點一碗麵，麵的份量也特別多，店家怕學生吃不飽，炒飯給學生也比較大份。在學校附近的店家，幾乎對學生都很優惠，魚幫水、水幫魚。
謝龍介舉例指出，因為租金的關係，虱目魚肚在台南要賣120元，台北要賣180元，60元差額不是店家賺走，而是房租，房東拿走了。
針對北科大白飯風波，謝龍介認為，店家願意照顧學生，在台北本來是好事，學生願意來捧場，變成魚幫水、水幫魚。可是因為新聞報導出來以後，就變成大家不歡而散，兩邊都受傷，很不值得。
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