來自台東縣大武鄉排灣族的19歲男孩黃彥章，因為小時候好奇心重又愛玩，在部落的柏油路上翻滾，因此開啟他的體操路，來到國訓中心後他進步許多，更被中華隊總教練林育信譽為「李智凱接班人」，即將迎來生涯第1次亞運且是首場國際大賽，他抱持著學習心態，盼把所學都展現出來，盡力爭取佳績。

林育信認為，黃彥章的能力是很足夠與李智凱抗衡，但就是欠缺大賽經驗，在黃彥章16歲時就把他帶進來國訓中心訓練，更把他視為「李智凱接班人」，「雖然這段路還很遙遠，但我覺得非常有可能，就像之前智凱小時候喊說要拚奧運，但當時沒人看好，希望4年後能帶他跟另一個原住民選手一起到亞、奧運舞台。」

先前林育信與李智凱的「翻滾吧！男孩」讓台灣認識體操運動，接下來他還有2大目標，除了幫助已經奪下奧運銀牌的李智凱朝奧運金牌邁進，另外就是想要幫助原住民體操發展這一塊，挖掘更多原住民體操好手。

林育信說：「之前就是『翻滾吧男孩』與『山中傳奇（台東台坂國小體操隊）』間的互相競爭，希望能夠再次透過紀錄片的方式來帶動這一塊，讓原住民的家長更支持小孩練，延續山中傳奇，這樣我的教練任務就完成了。」

國中時就聽過阿信教練講過這個封號，黃彥章笑說不會覺得有壓力，「盡自己最大努力去做，在每個階段把教練建議的動作都做到最好。」李智凱也說：「我19歲時能力可能沒他好，相信他的未來一定是很有機會，甚至超越我都是有可能的。」

杭州亞運中華男子體操隊成員，左起為李智凱、黃彥章、林冠儀、葉政。（毛琬婷攝）