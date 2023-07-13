泰國總理候選人、前進黨黨魁皮塔今（13）日，未能獲得上下兩院議會過半數以上議員的支持，競選總理失敗。

依照泰國憲法，總理候選人須在上議院250、下議院500，兩院合計750個席次中，獲得超過半數支持，也就是至少376票。然而，上下議院的投票結果顯示，皮塔合計只取得323支持票，182反對票，193棄權票。皮塔原先在其領導的8黨聯盟中掌握312位下議員的票數，然而其陣營今早有2位下議員辭職，因此實際獲得310票；他在上議院也僅獲得13票的支持。

目前泰國無法選出新總理，將在下周三（19日）舉行第二輪投票，若二選仍未有結果，將於下周四（20日）進行第三輪投票。

值得注意的是，泰國選舉委員會在國會投選新總理前夕，建議憲法法院撤銷皮塔的議員資格。選委會昨（12）日宣布，經調查，選委會認為有充分的證據表明，皮塔在登記成為大選候選人時，持有媒體公司iTV的4萬2000股份，違反了選舉條規。

目前形勢而言，皮塔未能獲得足夠支持，意味著他領導的民主派八黨聯盟組政府的機會愈來愈渺茫。