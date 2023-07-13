桃園市長張善政，慰勉成都世大運桃園參賽選手為國家與桃園爭光。(體育局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市長張善政，慰勉成都世大運桃園參賽選手為國家與桃園爭光。(體育局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市長張善政今日前往龍潭區，慰勞嘉勉將於「第31屆成都世界大學運動會」出賽的桃園選手們，他說，桃園是體育大城，今年我國參加第31屆成都世界大學運動會共計212位，其中桃園市有33位選手將參加世大運，占代表隊人數約6分之1，因此特別在行前嘉勉選手，期許桃園選手們為國爭光、為桃園爭光，展現令人驕傲的表現。

張善政說，龍潭國小長期提供場地作為桃園市韻律體操選手培訓基地，成為韻律體操人才培養的搖籃，包含世大運韻律體操代表隊等選手，展現良好的默契，且身段柔軟靈活；同時，桃園射箭及划船選手等多位選手歷經長時間的努力，市府也寄予無限期待。張市長勉勵本市參加世大運的選手們在成都能有傑出的表現，並感謝每位為國爭光的選手，也希望市民朋友共同集氣，為選手加油。

體育局長許彥輝則說，第31屆成都世界大學運動會將於今年7月28日至8月8日於中國大陸成都舉行，桃園市共有33位選手參加世大運，各選手經驗豐富，實力堅強。

市府持續推動各項選手培訓計畫，完善4級銜接體系，並感謝許多教練長期培育運動選手，以及桃園市各大專院校院及體育總會各單項委員會對於選手培訓工作的支持與努力，期勉參加世大運的選手們，在比賽中能堅持到底、獲得佳績。

他說明，未來市府將延續辦理「菁英運動選手培訓計畫」、「重點運動種類資源充實計畫」、「全國運動會奪金項目培訓計畫」、「績優運動選手培訓補助金」、「優秀運動教練聘用計畫」、「優秀運動選手醫療服務計畫」等6大培訓計畫，並辦理「競技運動科學輔助暨防護支援計畫」，及推動「績優運動選手就業輔導實施要點」，提供選手運動科學及防護資源，並協助其就業，全方面照顧選手，期待培育更多優秀選手代表我國參加國際賽會。