南投縣府的「新住民聯合服務行動櫃檯」提供歸化輔導、社會福利、衛生保健等綜合諮詢服務。（楊靜茹攝）

新住民聯合服務行動櫃檯整合社會及勞動處、教育處、民政處、警察局及衛生局等5個局處，並與移民署合作，提供新住民便捷服務。（楊靜茹攝）

南投縣有1萬多名新住民，加上幅員廣大，縣府為了協助新住民處理生活中遇到的「疑難雜症」，攜手移民署等單位推出「新住民聯合服務行動櫃檯」13日啟用，首站來到埔里戶政事務所，提供歸化輔導、社會福利、衛生保健等綜合服務。從越南嫁來台灣的新住民說，有了行動櫃檯很方便，節省時間跟精力，縣府很貼心。

民政處長林琦瑜表示，南投縣幅員廣大，新住民分散在各鄉鎮市，偏鄉新住民舟車勞頓往返縣府洽辦各項業務，相當不便，因此整合社會及勞動處、教育處、民政處、警察局及衛生局等5個局處，並與移民署南投縣服務站行動服務列車合作，7月至12月推出「新住民聯合服務機動櫃台」，輪流至埔里、竹山、集集、仁愛的戶政事務所駐點，提供多元服務。

移民署南投縣服務站主任林弘志表示，行動服務列車提供新住民出入境、停留、居留、定居案件諮詢等，縣府新住民聯合服務機動櫃台加入服務行列，提供就業、教育及醫療等諮詢，讓服務更周到。

新住民聯合服務行動櫃檯首站到埔里，除了補里鎮的新住民，來自魚池、國姓、仁愛的新住民也到場諮詢。國姓鄉越南籍新住民說，她嫁到台灣約2年，想詢問就業及工作福利等問題；另一名中國籍新住民則想詢問歸化國籍流程，他們均認為有行動櫃檯很便捷。

新住民機動櫃台依排定時程至埔里、竹山、集集、仁愛戶政事務所，提供聯合服務。埔里鎮服務時間為7月13日、8月1日、9月14日、10月12日、11月9日及12月14日的上午10時至下午2時；竹山鎮則是7月27日、9月28日、10月26日及12月14日，當天上午10時至12時半；集集鎮服務時間為11月23日的10時至12時30分；仁愛鄉戶政事務所則是8月24日上午10時至12時半。