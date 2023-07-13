為鼓勵民眾閱讀，新北市立圖書館板橋江子翠分館特別與在地商家合作，推出借書集點抵消費活動，到圖書館借100本書，買麵包、雞排、手搖飲、喝咖啡、吃牛肉麵、運動健身、幫寵物洗澡都可以打折，邀大家到圖書館閱讀好書消暑，不僅可以豐富精神食糧，還可以省荷包。

江子翠分館暑假期間推出豐富多元，適合全家大小一起參與的親子閱讀活動，同時邀集圖書館周遭近30家店家一同作為閱讀推廣的夥伴，包括早午餐店、雞排店、牛肉麵店、麵包店、義大利麵店、居酒屋、咖啡館、生活百貨、素食店、藥局、寵物店、運動中心、以及二手書房等，只要到板橋江子翠分館、萬板親子圖書閱覽室、民生圖書閱覽室、中和員山分館借100本書或參加6次閱讀活動，即可享有消費折扣的好康優惠。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新北市有許多充滿特色的圖書館，除了「霍格華茲」學院風的江子翠分館，還有浪漫指數百分百的「林口東勢星空圖書館」、淡水輕軌隱藏版透明貨櫃屋的「淡海小書房」、唱片音軌造型打造的三重南區分館「黑膠音樂享樂空間」、以及「鐵道私房景點」的平溪分館等，都是民眾夏日消暑的好去處。板橋江子翠分館借書集點享消費折扣活動將持續至12月底止，7至8月免費親子活動包括「鬥陣講古搬布袋戲」、「夢想中的陀螺、紅屁股的猴子」、「9隻小貓呼嚕嚕」台語繪本賞析、「閱讀素養新攻略」等，相關活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。