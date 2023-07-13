國民黨籍三星鄉長李志鏞在今年5月遭檢調搜索，並被依涉犯《貪汙治罪條例》遭法院裁定羈押，李志鏞雖在今天（13日）獲50萬元交保，但宜蘭地檢署傍晚對李志鏞等5人提起公訴，指李志鏞不只接受廠商免費飲宴，先後收受2筆共40萬元賄款，檢方認為，李志鏞在偵查時全盤否認犯行，實屬惡性重大，請求法院從重量刑。

檢方指出，李志鏞在2019年10月底，在台北市接受張姓廠商免費飲宴，將「三星鄉花海周邊意象及布置工作」採購案內定的張男，待採購案完成驗收後，翌年1月間，張男再將事前期約的20萬元賄款，在鄉公所2樓辦公室內交付給李志鏞。

檢方指出，2019年12月，李志鏞因張男得標三星花海案後，認為有必要在燈飾聖誕樹周遭布置聖誕星、雪人等裝飾造景物，違法指示蕭姓農業課長、陳姓約雇人員，將張男約50萬元施工經費切割為4個10萬元以下小額採購案件，以規避採購法，指定張男承作，並由搭設棚架舞台的沈姓廠商填製不實會計憑證核銷，張男因此獲得18.2萬餘元不法利益。

2020年的三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松祕竟夜間光廊工程，李志鏞也是內定給張男的廠商得標，並在2020年2月底，再度收受20萬元的賄款。

檢方指出，三星花海案、聖誕樹裝飾案、三星鄉街景案，李志鏞與張姓廠商都違反《貪汙治罪條例》，起訴李志鏞、張姓廠商，以及沈姓廠商、蕭姓農業課長、陳姓約雇人員共5人。

檢方說，李志鏞所為實質上已違背國家機關賦予其指揮、監督及核定採購案件權限的本旨，且顯已悖離其身為三星鄉長所應忠誠踐履的責任及義務，足認「違背職務之行為」實屬惡性重大，更於偵查中全盤矢口否認犯行，推諉責任，未具悔意，請求法院審酌從重量處嚴厲之刑，以示儆懲。