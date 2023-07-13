蔡恩雨推出新專輯《蔡恩雨Priscilla Abby》。（華納提供）

蔡恩雨在YouTube有超過百萬訂閱人氣，2023年推出第二張專輯《蔡恩雨Priscilla Abby》，首波主打〈蔡恩雨〉貫穿整張專輯，並自貼標籤自嘲是「男人婆」，唱出獨有的美與價值並不需他人認同。此次專輯視覺，蔡恩雨也嘗試與過往全然不同的造型，先是剪了瀏海並把頭髮剪短，一身復古y2k模樣也充滿態度，她說：「我是一個很透明的人，身邊的人常說我很好猜，當下的心情都寫在臉上。」希望透過音樂更自在地做自己。

同名單曲〈蔡恩雨〉是首自揭真實人設的歌曲，歌詞中她將各種來自四面八方的標籤盡情往身上貼，包括「男人婆」、「不女人」、「像高樓」等，以直接坦率的方式自我介紹；而蔡恩雨在這首歌裡也漸漸拋開過去的拘束，既然這些標籤撕不掉，那就用更喜歡自己的方式覆蓋它，她說：「除了別人常說我不拘小節、大喇喇，我聽過比較特別的形容是有人曾說過我的聲音很像蠟筆小新。」自嘲常和大眾所認知的「女性化」、「優雅」這些形容詞沾不到邊。

此次專輯造型，蔡恩雨勇於突破過往框架，視覺上注入了絢麗色彩的視覺呈現，巧妙地將蔡恩雨的內心世界透過歌詞轉化為引人入勝的記事本；整體視覺融合了復古和超現實感，賦予了屬於蔡恩雨的色彩。對於此次造型，蔡恩雨表示：「最喜歡髮型的改變，剪短之外還剪了瀏海，希望給大家換然一新的感受。」