舉凡空氣污染、亂砍樹木等當代環保議題，還有龍族愛上人類的情節，皆透過傳統掌中戲搬演，由小西園第四代弟子、雲林縣政府偶戲金掌獎藝師邱文建擔任主演的《誰是龍人》，除了傳承活戲，也挑戰讓傳統掌中戲說奇幻故事。

邱文建表示，「當人們破壞環境，龍人下山和人類溝通，希望能找回淨土，最後發現人其實也不壞，特別的是，龍人還愛上了人類的女孩，有很奇幻的開展。」

《誰是龍人》故事描述在人與神怪共處的時代，忘憂谷的龍族人看見人類亂砍伐樹木、破壞生態製造空氣汙染，讓大自然的小動物們生存日益艱難，決定對人類復仇。而奉命去取人類性命的龍族殺手卻與人類女子意外相識相戀，正當殺手打算放過人類時，龍族主子卻親自出馬。全劇結合神怪傳說、環保議題、愛與相互理解的新編懸疑奇幻偶劇。

邱文建表示，團隊可說是使出渾身解數，在音樂部分也有大膽的創新，嘗試加入西洋弦樂與管樂，彌補傳統樂器中缺乏的低音，增加音樂的渲染性，甚至加入日本風編曲，增加神秘角色出場的神秘感，對後場樂師而言是極大的挑戰，並且悲戲部分使用歌仔戲唱腔，更加增加情緒的感染力。

此外，有別於傳統布袋戲大量獨白的場景，全劇著重情境對話，使觀眾直接看到角色之間因立場而產生的戲劇衝突。並嘗試以倒敘的敘事手法演譯，讓觀眾漸漸揭開一層層的伏筆，最後找蒙面人「虎爺」究竟是誰，多了懸疑的趣味。

小西園第四代掌中劇團是傳承自「小西園」家族，善於「活戲」的表演方式。「活戲」是指沒有使用完整劇本，僅有劇情大綱，表演者再依現場互動狀況及氛圍即興表演，因此演員需有豐富的舞台經驗才能勝任，活戲的演出型態賦予演員最大的發揮空間，對觀眾而言，即使欣賞同一劇目，每次都會有不同的趣味。演出將於8月12日於大稻埕戲苑曲藝場登場。