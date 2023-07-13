許多長輩都有「重男輕女」的觀念，一名網友感慨，外公過世後，留下了1間透天厝和500萬要給舅舅，讓只分得100萬的媽媽非常心寒，決心和娘家斷絕往來，貼文一出，引發網友共鳴，有過來人分享自家經驗，還有人大嘆：「我還以為是在看我家的狀況」。

原PO在PTT八卦板發文表示，多年前外公過世，將一棟價值1千多萬的透天厝，和500萬元現金留給舅舅，外公本來一毛錢都不想留給原PO的媽媽，後來還是勉為其難地給了100萬元現金。

原PO的媽媽覺得心理不平衡，後來甚至氣到完全不去探視外婆，也跟娘家的親人完全斷絕聯繫，「外婆本來身體就不好，看到女兒都不認自己，很難過，最後也抑鬱而終」。對此，原PO好奇，長輩若原本就決定不分財產給女兒，是否真的能接受女兒完全斷絕聯絡，或是不提供孝親費？

貼文曝光後，有人回文分享自家經驗，媽媽年輕時一邊念書，一邊打工養家，結婚後還持續資助娘家，就這樣過了10多年，但外婆偏偏就是獨愛不務正業的大舅。後來外公意外過世，獲賠100萬元，眾人商量由外婆和其他5名孩子平分，未料外婆突然不認帳，堅持不把錢分出來。

「誰不知道這筆錢最後都會到她兒子手裡，因為她重男輕女只疼兒子啊！」該名網友表示，媽媽就此死心，拒絕和娘家往來，大嘆，「到頭來還是兒子最棒、最重要，女兒做再多也沒用，這種老人，根本沒資格怪女兒」。

對此，網友紛紛留言：「這種長輩真的早早斷了」、「我還以為是在看我家的狀況，不同的是我媽心軟扛到最後，連死後都在扛」、「很多長輩還是這種的阿，甚至還有生病叫女兒回來幫忙顧，結果兒子在那邊耍廢過爽爽」、「這種長輩真的早早斷了，吸血女兒還在那哭」、「女兒太常聯絡娘家，還會被當成別有居心」。