俄羅斯可能購得新的巡弋飛彈? 至少印度想要賣。印度布拉莫斯航太公司(BrahMos Aerospace)首席執行長阿圖•丁卡爾•拉內 (Atul Dinkar Rane) 表示，「希望能夠向俄羅斯出售布拉莫斯巡弋導彈(BrahMos missiles)」。

防衛部落格(Defense Blog)報導，拉內說：「他們一直在將俄羅斯視為潛在客戶。事實上，如果他們早一點購買，在目前的情況，他們現在還會有很多武器可以使用。」

他這段話的語意不明，似乎俄羅斯並沒有向印度訂購，只是該公司的期望。拉內似乎知道，目前的國際局勢不容易向俄羅斯推銷武器，因為他還說：「在當前的歐洲局勢結束後，該公司可能會獲得一些來自俄羅斯的訂單，特別是空射巡弋飛彈。」

所謂的「當前的歐洲局勢」，顯然是暗指烏克蘭戰爭，那麼「局勢結束後」，就是指戰爭結束之後，才向俄羅斯爭取訂單。然而，要到了那麼時候，俄羅斯可能將面臨戰爭責任的審判，有可能再買武器嗎?

另外，據西方軍事觀察家的評估，俄羅斯已經面臨飛彈短缺，那麼拉內這段話的意思，是不是在暗示印度現在就願意賣飛彈給俄羅斯?

其實，布拉莫斯飛彈就是印度和俄羅斯合作開發的，採用機首進氣，衝壓引擎驅動，具有3倍以上超音速的性能。一般認為，它是基於俄羅斯P800「縞瑪瑙」超音速飛彈的進化版，所以俄羅斯並非沒有，只是名稱不同。

據美國軍事智庫的資料，布拉莫斯射程在300~500公里之間，具有陸攻能力，能夠從印度北部的發射台，直擊巴基斯坦的首都伊斯蘭馬巴德。