民眾黨總統參選人柯文哲9日出席美麗島電子報董事長吳子嘉的「董事長開講－台北粉絲見面會」活動，預計22日安排高雄場見面會，但今傳出因鴻海創辦人郭台銘陣營接觸後，吳子嘉以「不明人數不足」等各種理由打槍，使柯文哲22日粉絲見面會取消。

吳子嘉替郭台銘一連舉辦3場「董事長開講粉絲見面會」，7月14日在高雄、15日在台中、21日回到新北舉辦，預計22日為柯文哲舉辦高雄場見面會，但卻傳出活動取消。

據了解，吳子嘉給柯營的理由很多，包括報名狀況不佳，也質疑柯文哲上回台北見面會僅提早1小時，應提早2、3小時，當天效果不好，但柯營認為柯文哲當日線上觀看人數、抖內數成績不俗，尊重吳子嘉解讀。

據了解，當初吳子嘉找上柯營主動表達要舉辦見面會，但近日郭台銘陣營接觸後，吳子嘉稱郭台銘很積極，吳也持續要找柯見面，但是雙方時間喬不攏，吳認為柯不理他、不重視，最後取消活動。柯營推測恐是怕柯文哲見面會效果太好，讓郭台銘效果出不來，因而取消見面會。

對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡說，很感謝吳董在9號辦的這場董事長開講，光是同時在線，柯文哲YT高點3.6萬人、董事長開講YT1.5萬人，合計突破5萬人，累計觀看人次已達70多萬，吳子嘉董事長籌備用心，活動成功，也讓閱聽眾充分感受到柯文哲的魅力。

陳智菡暗諷，至於高雄場取消的問題，或許是因為吳董對活動要求更高，且7月14日至7月22日還有多場粉絲見面會要籌辦，更加忙碌。

陳智菡指出，這幾日吳子嘉希望可以跟柯文哲見面討論演講方向，為表達對主持人之尊重，幕僚迅速安排見面討論時間，惟吳子嘉回覆近期較為忙碌時間難以搭配，最後決定將活動取消，我們雖感遺憾，仍要再次感謝吳董邀請，也預祝「董事長開講」後續活動順利成功。