台北愛樂少年樂團赴瑞士演出，日前在蘇黎世音樂學校音樂廳，和蘇黎世青年交響樂團，以及指揮家劉柏宏、音樂家大衛．布魯切斯–拉里（David Bruchez-Lalli）合作演出，獲觀眾滿堂彩。

劉柏宏表示，「要感動別人的音樂，絕對要讓自己先感動。」大衛．布魯切斯–拉里表示，「台北愛樂少年樂團團員們對音樂的領悟力及演奏能力都十分高超，希望未來有更多機會能與這群音樂少年們再度合作。」

這是台北愛樂少年樂團首度到瑞士演出，在旅歐鋼琴家湯詩渝安排下，與蘇黎世藝術學院及蘇黎世青年交響樂團合作，邀請蘇黎世青年交響樂團音樂總監暨蘇黎世音樂廳管弦樂團長號首席大衛．布魯切斯–拉里擔任指揮及長號獨奏。

此外，蘇黎世音樂廳管弦樂團成員也擔任大師班及分部指導老師，與劉柏宏，共同帶領來自台灣與瑞士的音樂少年們，完成演奏舒伯特《未完成交響曲》、比才《卡門組曲》、瓦根塞爾《長號協奏曲》及代表台灣精神的游家輔《台灣狂響》。