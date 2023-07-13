洪姓男子日前在台北市建國北路與民族東路口，與邱姓男子行車糾紛，對方想硬切他車道不成，竟攔車亮出副駕駛座有把疑似AK47的步槍，他嚇得趕緊離開報案。北市警中山分局調閱監視器，以車追人，循線找到36歲邱姓男子，查獲該把仿AK47的玩具槍，經被害人指認無誤，依恐嚇罪嫌送辦。

北市警中山分局指出，建國派出所6月21日傍晚6時許接獲110報案，41歲洪姓男子稱他於建國北路與民族東路口，遭銀色自小客車逼車，對方開窗疑似持有槍枝，警方立即調閱監視器畫面。

警方調查，洪姓男子稱因對方在建國北路三段151巷前，要硬切他車道，他沒讓道，對方就在後方按喇叭，後來對方在建國北路上跟他駕車平行時，洪男見對方搖下副駕駛座車窗，亮出1把有木槍柄的長槍，他直覺是步槍，嚇得趕緊離開。警方獲報後不敢大意，依涉槍砲案聲搜查緝。

行車糾紛！莽男硬切被拒狂按喇叭 拉下車窗竟亮出「AK47」長槍

警方根據車號，查出邱姓駕駛身分，日前持基隆地檢署核發搜索票至新北市瑞芳區搜索，查獲邱姓男子，於房內查獲仿AK47外觀的玩具槍，邱男坦承曾因行車糾紛而開窗亮槍恐嚇。

經查該把槍枝無殺傷力，是邱在林口的生存遊戲店購買，後來壞了，就一直放在車內，當作行車糾紛時恐嚇的工具，全案訊後依恐嚇罪嫌送辦。