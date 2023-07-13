周翁家裡裝設感知器，利用人體溫度感應，考量夜間睡眠，若超過12小時未偵測到人體移動，即會透過主機通訊呼叫。（新北市社會局提供）

台灣邁入高齡化社會，為妥善照顧獨居長者，新北市府將緊急救援服務升級為智慧照顧服務，利用人體移動感應，只要在固定時間內沒有移動或不慎跌倒，服務中心立即啟動救援，保障長者居家安全。社會局副局長許秀能今（13）日前往永和區探視68歲獨居的周翁，並提供物資，關懷獨居長者。

現年68歲的周翁，年輕時在永和賣臭豆腐，由於他年事已高，於是結束營業。周翁退休後，獨居在豫溪街，還罹患高血壓、白內障，加上身體機能退化，必須拄著助行器行走。

為照料獨居的長者，新北市政府委託中興保全科技公司升級過去的緊急救援服務系統，原有的系統依賴長者主動按鈕，服務中心才能得知發生狀況。但升級的智慧型系統，除無線主機外，另有生理的感測及人體移動感知器，只要長者長時間內靜止不動，系統會自動發出警訊，啟動緊急救援，有效的保障長者安全。

社會局副局長許秀能表示，新北市列冊的獨居長者有5617人，已委託中保陸續更新緊急救援系統為智慧型，目前已完成2174件，希望透過智慧型緊急救援系統，減少獨居長輩意外事件發生。