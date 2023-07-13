楊梅體育園區完工。(工務局提供／蔡依珍桃園傳真)

楊梅體育園區完工。(工務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市楊梅區近年移入人口多，市府早在2021年就規畫興建楊梅體育園區，卻因徵地費用甚鉅延宕，開始興建後又因疫情、缺工等因素延遲1年餘，斥資6.56億新建的楊梅跆拳道暨運動場館終於完工並於本月取得使用執照，除了有跆拳道練習及競賽區，還有泳池、籃排羽球場等，後續將點交予體育局，最快11月啟用。

為平衡南北桃園發展，「楊梅體育園區興建計畫─跆拳道暨運動場館新建工程」2020年8月開工，原定去年6月完工，但因疫情缺工料，加上營建成本上漲，後續追加預算達6.56億元，其中由教育部體育署補助4.32億元、市府編列2.24億元，今年終完工，並於7月7日取得使用執照。

工務局表示，「楊梅體育園區興建計畫─跆拳道暨運動場館新建工程」位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，為地下1層及地上4層的跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4343坪。

場館1樓規畫入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店空間等；2至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室等，並將地下室及戶外部分空間規畫約99輛汽車及65輛機車停放空間。

建物以消光金屬板包覆鋼構建築，設計利用現代幾何塊堆疊出空間感，水平及垂直的韻律分割，使建築物量體柔化；建築外牆色彩以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰、綠建築等設計，提升外觀視覺精緻度及質感，戶外停車空間與地下停車場動線，有效分流人車，並加強植栽景觀與綠化，藉此達到調節氣候、淨化空氣、涵養水源及遮蔽等功效，展現兼具美感及實用的多元功效。