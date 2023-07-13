許多人若無法趁著熱菜上桌時享用美味餐點，可能會用選擇保溫或復熱維持溫度。一位男子分享，近日他請人幫他把晚餐的美式豬肋排、千層麵保溫，沒想到對方竟把烤箱溫度轉到200度，豬肋排就這樣被烤到完全焦黑，「我連豬肋排最後一面都沒見到…」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當時他請人幫他把美式豬肋排、千層麵放在烤箱保溫，結果對方竟將溫度調節成200度的高溫，烤箱達到溫度後才關火，晚餐就這樣被烤了5小時，「回來發現差點就變骨灰了，我連豬肋排最後一面都沒見到…」，幸好他還剩下馬鈴薯泥跟牛肉丸可以果腹。

從另一個角度可以發現，豬肋排的醬汁被烤到一片焦黑黏在鐵盤底部。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

從照片中可以看到，烤箱中的豬肋排全都被烤到焦黑一片，千層面的外殼也被烤到變形，從另一個角度更可以發現，鐵盤上的豬肋排醬汁更完全被烤乾變成一坨焦黑狀物質。

對此，許多人紛紛回應，「撿骨了啊」、「拿甕來」、「還有舍利子欸」、「火來了趕快跑」、「這隻豬死了兩次…」、「趕快拿筷子和瓷甕」、「來！家屬都過來看」、「可以撿骨了，來喔入新厝喔！」、「記得按照順序撿」、「屬牛屬豬的請迴避」。