麥維德夫對於勝利也是磨刀霍霍。（美聯社）

目前世界排名第1的西班牙男網好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），生涯首次打進到溫布頓草地網球錦標賽男單4強，要好好利用每一場比賽汲取的養分，幫助自己朝個人第2座四大賽冠軍前進。

阿卡瑞茲在8強賽首盤透過搶七辛苦拿下，可見他大吼釋放壓力，他說：「第1盤對我來說真的很辛苦，相當的緊張。我無法控制一切，我能拿下第1盤是我情緒稍微好轉的關鍵。」

阿卡瑞茲繼續說：「在第1盤結束時我大喊了一聲，把所有壓力都喊走了，這對我幫助很大，然後我就開始享受這一刻、享受比賽，就像我說過好幾次，為自己笑一個，就是獲勝的關鍵。」

今年溫網男單準決賽阿卡瑞茲要對上俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev），是雙方生涯第3次在ATP巡迴賽交手，前兩次一次是2021溫網64強，當時麥維德夫直落三盤獲勝，不過今年印地安泉換阿卡瑞茲討回面子。

面對周五的對壘，阿卡瑞茲說：「他在草地表現非常好，今年球季的成績也很好。我在溫布頓輸掉雙方第一次交手，我也是從中學習，但我會享受準決賽，我覺得自己狀況也很好，現在也有很多自信，應該會是很精彩的比賽。」

麥維德夫則說：「不能給阿卡瑞茲輕鬆的球，會讓自己陷入麻煩。就像面對喬柯維奇、莫瑞或納達爾，你認自己有機會，但事實上他們比你多了20次機會。對抗阿卡瑞茲，只要一球閃神就會不妙，他的表現很不可思議，也不會輕易停下腳步，但我球員生涯也面對過很多優秀球員，也拿過不少勝利，如果我展現最好的一面，也會有我的機會。」