中共中央外辦主任王毅當地時間13日在雅加達應約會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，面對百年變局，中俄堅定支持彼此維護正當利益；中俄都是東協對話夥伴，中方願與俄方一道，支持東協中心地位，警惕外部勢力干擾。

根據大陸外交部網站，王毅說，面對百年變局，中俄堅定支持彼此維護正當利益，堅持走和睦相處、合作共贏發展道路，共同推進世界多極化和國際關係民主化。雙方要遵循元首重要共識，保持高層交往，加強戰略溝通協調，展現大國擔當，捍衛各自國家利益和民族尊嚴，維護國際公平正義。

王毅表示，中俄都是東協對話夥伴，加強與東協國家的合作有利於凝聚區域發展共識，推動多邊主義進程，促進地區繁榮穩定。中方願與俄方一道，支持東協中心地位，警惕外部勢力干擾，支援印尼和東協各國把握東亞合作正確方向，維護本地區得來不易的和平穩定局面。

拉夫羅夫表示，俄中保持高層交往，兩國元首今年成功會晤，為兩國關係注入強勁動力。俄方願與中方一道，落實好兩國元首重要共識，進一步加強戰略協作，深化各領域合作。推動世界多極化進程，反對一切強權霸權，並共同支持東協中心地位。

雙方還就加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的協調合作交換看法。