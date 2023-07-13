結合器樂、人聲與科技等元素，還有虛擬歌手鄧麗君，灣聲樂團將在8月下旬首次於台北流行音樂中心演出，音樂加上影像，舞台上將可見寬20多公尺、長10公尺的LED螢幕，打造奇幻的視聽體驗。

灣聲樂團特別為聽眾打造驚喜，借助科技，以「虛擬表演者」的形式與歌手在舞台上互動，此虛擬人為數字王國集團有限公司與鄧麗君文教基金會攜手製作，目前已在多個表演場地登台，與各大知名歌手同框亮相，這次是首此與大型樂團合作。歌手辛曉琪、曹雅雯和劉夢潔也會加入演出。

這次參與的藝術家還包括數位生成藝術家吳哲宇、攝影師馮業輝、製作人李景白等人，同時也將《我心我行》電影音樂搬上舞台，這部描述舞蹈家許芳宜故事的電影，配樂由灣聲音樂總監李哲藝原創製作，並由灣聲樂團錄製，曾在2022入圍金馬獎最佳電影配樂奬，音樂會將現場重現這部電影配樂，並搭配播放電影片段。演出將於8月26日至27日在台北流行音樂中心登場。