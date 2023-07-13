女星陳妍希擁有甜美臉蛋和清新氣質，主演九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》後一炮而紅，後來到大陸拍《神鵰俠侶》結識大陸男星陳曉，兩人因戲生情，2016年結婚，育有一子「小星星」；近日網上流傳陳妍希新戲造型，復古短髮被虧看起來像大媽。

電影《雲邊有個小賣部》改編自作家張嘉佳的同名小說，陳妍希也加入出演，雖未公開飾演角色資訊，但有網友拍到她的新戲造型，只見陳妍希穿著藍色襯衫與格子裙，加上一頭蓬鬆短髮，整體造型看起來有些復古，照片曝光後網友表示：「顯得頭有一點點大 」、「陳妍希這個造型感覺好老」、「她演外婆…？這個造型真的……」、「陳妍希年齡感一下上來了」、「不太適合她 」、「如果陳妍希演的是媽媽輩的話，我敬佩她，而且還會誇她」。

陳妍希自從結婚生子後拍戲時間變短，較長出現在綜藝節目上，還因在節目中提起丈夫陳曉，引起部分陳曉粉絲不滿，今年她推出新作品，在電視劇《溫暖的，甜蜜的》和大陸女星宋茜演閨密，陳妍希也有感而發「這些年居然是演戲外的工作做得比較多，齊家宜上線了，再一次相遇，我想我還是最喜歡演戲。」丈夫陳曉也轉發她的貼文回應「贊同！我也覺得妳最適合拍戲，做最喜歡的事情，做最好的齊家宜」，以行動支持陳妍希事業，體貼行為令不少人羨慕。