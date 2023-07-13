百萬YouTuber「這群人」的成員董仔與男友海力交往約7年時光，並在今年5月30日與男友海力完成登記結婚。誰料，董仔近日上節目時坦言與老公相處時遇到「惹起慾火」卻又拒絕更進一步的情況。

董仔年初受訪時曾坦承自己平常性需求極高，未婚夫無法完全滿足她。而她與海力結婚後，看似與老公在此事上的相處情況並未改善，讓她在節目《11點熱吵店》中用「撩完我又不給我」的字卡，輔以繪聲繪影的肢體動作，揭露她平時與老公的互動。

董仔分享自己過往在洗碗時及沙發上的經歷，指出海力會靠過來對她「有摸有捏」，讓她感覺機會來了，並做好準備，誰料事後海力竟制止更進一步的舉動，並表示：「剛剛這樣就可以了。」而在董仔控訴的間歇時，海力在一旁急忙澄清表示：「我只是覺得好玩。」對此，董仔也幫老公補充，指出他們經過溝通後，發現海力「只是性慾比較弱」，並非對董仔沒興趣。

此外，董仔在社群上時常曬出與老公相處的點點滴滴，多次一同合作拍攝影片，在相關畫面中，可見到夫妻間充滿粉紅泡泡的舉動，屢屢吸引粉絲們前來觀看兩人愛情的酸甜苦辣，留言：「看得出來兩位享受的非常開心」、「感覺的出來，董仔佷滿意」。